Superbike: brutta caduta per Ayrton Badovini, non correrà domenica

1 agosto 2015

Finisce in ospedale per i controlli di routine, l'avventura di Ayrton Badovini nel round di Sepang della Superbike. Il pilota italiano di BMW è caduto violentemente in FP4, dopo un contatto con la Ducati di Baiocco, che ha innescato un vero e proprio tuffo di testa. Un impatto sull'asfalto che ha fatto perdere momentaneamente la memoria a Badovini. Un trauma violento che ha costretto i medici a dichiararlo "unfit" per le gare di domenica.