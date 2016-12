Superbike, bilancio positivo per Checa nei test Ducati

2 luglio 2015

Tre giorni impegnativi, ma anche produttivi, per Carlos Checa che ha svolto una serie di test sul circuito del Mugello, lavorando insieme al team di sviluppo Ducati Superbike . L’ex-iridato, tornato per l’occasione in sella alla Ducati Panigale R Superbike, ha lavorato duro, mettendo nuovamente a disposizione dei tecnici Ducati Corse tutta l’esperienza che ha maturato durante la sua lunga carriera, con lo scopo di fornire informazioni e feedback al team per proseguire ulteriormente con lo sviluppo della moto.

Scesa in pista martedì mattina, la squadra di Borgo Panigale ha focalizzato il lavoro iniziale cercando di permettere al pilota spagnolo di recuperare confidenza con la moto e con la guida in pista. Come era prevedibile Carlos, sin dai primi giri, si è subito trovato a suo agio alla guida dell’ultima evoluzione della Panigale Superbike. Il test si è quindi concentrato sulla prova di alcuni aggiornamenti tecnici e, sfruttando le alte temperature di questi giorni, sulla ricerca del miglior setup per mantenere la prestazione della Panigale R costante anche in condizioni limite come quelle offerte da queste tre giornate al Mugello. Le stabili condizioni meteo hanno consentito al team di lavorare senza interruzione, permettendo al pilota spagnolo di completare oltre 150 giri nell’arco delle tre giornate ed ottenendo rilievi cronometrici in linea con i migliori tempi ottenuti con coperture da gara sul circuito toscano. Checa, che durante questi test ha sostituito il collaudatore Luca Scassa, infortunatosi alla gara SBK di Misano, si è dichiarato molto soddisfatto del lavoro svolto. Opinione condivisa totalmente dal test team che è stato entusiasta di poter lavorare ancora con l’ex campione iridato.

“Sono stato molto contento di guidare di nuovo la Panigale ed essere subito veloce. E’ stato davvero emozionante lavorare ancora con le persone che mi hanno aiutato a raggiungere i miei risultati in passato. Spero che il mio lavoro di questi tre giorni abbia aiutato il team a migliorare ancora la moto che in questo periodo è cresciuta veramente tanto. Ringrazio Ducati e tutto il team di sviluppo per avermi concesso il privilegio di godermi nuovamente queste emozioni in pista. Mi sono davvero divertito e chissà che non capiti l’occasione di fare qualche altro test", ha commentato Checa. Soddisfatto anche il direttore del progetto Superbike, Ernesto Marinelli. “E’ stato molto emozionante e costruttivo lavorare di nuovo insieme a Carlos. Da un pilota con la sua esperienza c’è sempre da imparare e come di consueto con lui, i feedback sono stati molto chiari e precisi. Abbiamo svolto un intenso programma di prove e la coincidenza delle alte temperature avute in questi giorni ci ha consentito di lavorare sul grip posteriore e sulla costanza di gara in condizioni così estreme. Un lavoro che ci sarà sicuramente utile nelle prossime gare. Carlos è arrivato davvero in forma, percorrere oltre 150 giri al Mugello con queste temperature non è di certo facile e lui è sempre stato molto costante", ha detto. Insomma, chissà che non rivedremo Checa ancora in pista, ma stavolta per una gara vera. Bayliss e Biaggi, forse, gli hanno fatto venire la voglia...