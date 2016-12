Superbike: Biaggi sotto i riflettori

6 ottobre 2015

Max Biaggi si prepara a tornare in gara. Dopo il podio della Malesia, approda in questi giorni in Qatar per testare l'asfalto del circuito di Losail, in vista dell'ultimo round del Mondiale Superbike. Non sarà in cabina con noi di Sportmediaset ma, tuta addosso e casco in testa, ritorna ancora una volta pilota. Si allena ad affrontare una nuova sfida: correre di notte sotto i riflettori. Ecco le sue prime riflessioni in esclusiva.