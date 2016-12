Superbike, Biaggi si infortuna e rischia di saltare l'ultima tappa in Qatar

13 ottobre 2015

Infortunio per Max Biaggi. Il pilota rischia di saltare l'ultima tappa del mondiale Superbike, in programma domenica sera in Qatar. Biaggi si è fatto male, in mountain bike, all'adduttore sinistro e al retto addominale e potrebbe così non esserci all'ultimo appuntamento di Superbike. Biaggi ora andrà a Forlì per farsi vedere dal suo fisioterapista di fiducia, Mariano Laghi, ma sarà anche visitato dalla clinica mobile. Un peccato davvero per Biaggi.