Superbike, Biaggi conferma a SportMediaset: "Correrò anche in Qatar"

28 settembre 2015

Max Biaggi correrà anche in Qatar, ultima prova del Mondiale Superbike in programma il 18 ottobre. Lo ha annunciato lui stesso, ospite di SportMediaset, confermando che dopo Misano e Sepang, sarà ancora in sella all'Aprilia. "Abbiamo deciso di partecipare all'ultima gara in Qatar, non avevo mai corso di notte. Sono contento, sarà un'esperienza tutta nuova. Un podio l'ho già conquistato, adesso cerchiamo di prendere qualcosa in più", ci ha detto.