Superbike: Biaggi ancora in cabina con noi

23 febbraio 2016

Stanno per accendersi i motori della stagione a 2 e a 4 ruote di Mediaset, che tra Campionato del Mondo Superbike (WSBK), Campionato del Mondo Motocross (MXGP), Campionato del Mondo Rally (WRC) e il meglio di molte altre competizioni a due ruote, garantirà a tutti gli appassionati 1000 ore di eventI su tutte le piattaforme: free, pay e live streaming su pc, smartphone e tablet. Inoltre, per il quarto anno consecutivo, il 6 volte campione del mondo Max Biaggi farà parte della squadra Superbike di Mediaset.



E tra le novità, al via “Grand Premium”, un magazine in onda su Premium Sport ogni martedì alle ore 14.30 con approfondimenti su tutti i campionati, condotto da Anna Capella.



• CAMPIONATO DEL MONDO SUPERBIKE 2016 - Italia 1 trasmetterà in esclusiva in chiaro, in diretta e in alta definizione le gare della Superbike. - Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro e in diretta tutto il weekend motociclistico di Superbike, Supersport 600 e Superstock 1000 - Il sito Sportmediaset.it e l’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi) trasmetteranno l’intero evento in live streaming, in simulcast con Mediaset Italia 2 - Premium Sport, nei weekend di gare, trasmetterà ogni venerdì e ogni sabato, dalle 17.00 alle 18.00, un programma di approfondimento in diretta dal circuito. Ogni sabato trasmetterà “Gara 1” e ogni domenica “Gara 2” in differita serale La squadra Superbike di Mediaset è composta da Max Biaggi, Giulio Rangheri, Max Temporali, Alberto Porta, Ronny Mengo e Carlotta Maggiorana



• CAMPIONATO DEL MONDO MOTOCROSS 2016 - Premium Sport trasmetterà in esclusiva assoluta e in diretta tutte le gare della MXGP (dove Tony Cairoli è l’atteso protagonista) e della MX2 - Premium Play trasmetterà in live streaming tutte le gare, in simulcast con Premium Sport - Mediaset Italia 2 trasmetterà in differita serale le due gare di MXGP La squadra motocross di Mediaset è composta da Marco Gualdani e Giordano Manzoni



• CAMPIONATO DEL MONDO RALLY 2016 - Premium Sport trasmetterà, per ogni tappa, la diretta esclusiva e integrale della “power stage”, la prova finale e più spettacolare di ogni tracciato, e nelle tappe più prestigiose una prova speciale, oltre al magazine di un’ora della WRC - Premium Play trasmetterà in live streaming la “power stage”, in simulcast con Premium Sport La squadra Mediaset Rally è composta da Claudia Peroni e Andrea Nicoli



• ALTRI EVENTI A DUE RUOTE Premium ha siglato un accordo con la Federazione Internazionale Motociclismo (FIM) e ogni settimana trasmetterà gli highlights di alcuni tra i campionati più seguiti tra gli appassionati di due ruote: X-Trial World Championship (Campionato mondiale di Trial indoor, 5 eventi), Trial World Championships (Campionato mondiale di Trial outdoor, 9 eventi), Sidecar World Championships (Campionato mondiale di Sidecar, 6 eventi), l’International Six Days Enduro (la sei giorni di Enduro, 1 evento), Cross Country Rally World Championships (Campionato mondiale di Rally per moto, 6 eventi), Ice Speedway Gladiators World Championships (Campionato mondiale di velocità su circuito ghiacciato, 6 eventi) e Speedway Challenge (Campionato mondiale di velocità, 1 evento)