Superbike, Beaubier sostituisce Guintoli a Donington

20 maggio 2016

Sarà Cameron Beaubier a prendere il posto di Sylvain Guintoli nel round inglese della Superbike a Donington Park. Il giovane californiano, che ha disputato anche qualche gara del motomondiale nella classe 125, è campione in carica della Sbk americana e attualmente si trova al secondo posto della classifica generale. Il pilota della Yamaha USA si è detto felicissimo dell’opportunità e spera di sostituire degnamente il campione del mondo 2014. E’ invece corsa contro il tempo per l’altro pilota del Team Yamaha Pata, Alex Lowes, che si è infortunato in Malesia. Operato alla clavicola fratturata, il britannico spera di potercela fare. In caso contrario, la squadra potrebbe schierare a Donington, come è già avvenuto a Sepang, un solo pilota.