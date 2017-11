Superbike, Baz con la Bmw del team Althea

16 novembre 2017

Loriz Baz correrà con la Bmw del team Althea nel prossimo Mondiale Superbike. Il francese arriva da tre anni in MotoGP e debutterà sulla S1000RR nei test di Jerez in programa il 20 e 21 novembre. Baz, 24enne di Sallanches, aveva già corso nelle derivate di serie nel triennio 2012-2014 con la Kawasaki ufficiale al fianco di Sykes, conquistando nove podi e due vittorie. “Cercavo la miglior soluzione per il mio futuro e penso di averla trovata nel team Althea. Conosco Genesio da tanto tempo e quindi ci siamo parlati, e devo dire che è stato facile mettersi d’accordo. So che la squadra è forte - basti pensare che hanno vinto il mondiale con Carlos Checa - e il progetto lo ritengo molto interessante, anche considerando i cambiamenti del regolamento. Sono molto felice della mia decisione. Vorrei ringraziare Genesio Bevilacqua e la BMW, e non vedo l’ora di scendere in pista con la S1000RR per la prima volta la prossima settimana nei test di Jerez", ha detto.