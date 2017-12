Superbike, Bayliss torna in gara in Australia

L’addio definitivo, dato subito dopo la gara thailandese, da oggi non è più tale, perché a 48 anni e 9 mesi Troy ha annunciato che la sua carriera di pilota ricomincerà: troppa la voglia di rimettersi in gioco, seguendo in questo ribaltato caso le orme del figlio che sta crescendo bene nelle categorie minori. Per Bayliss ci sarà una Ducati Panigale da portare in gara nel campionato australiano Superbike, con la prima prova in programma a Phillip Island nello stesso week-end in cui prenderà il via il mondiale 2018. C’è da scommettere fin da ora che Troy ruberà un bel po’ della scena a Melandri, Rea, Davies e compagnia bella.