Superbike, Barrier con la Kawasaki di Pedercini

7 dicembre 2015

Acquisto importate per il Team Pedercini in vista del prossimo Mondiale Superbike. La squadra mantovana, da poco trasferitasi nel Veneziano, gestirà due Kawasaki Ninja ZX10-R con il supporto ufficiale Showa. Una di queste verrà affidata al francese Sylvain Barrier. "Questo cambio di sede operativa è il risultato di un progetto logistico finalizzato all’espansione strutturale e alla crescita tecnica che segue i dettami dell’elettronica. Vogliamo essere in poco tempo il riferimento vincente per chi vuole puntare ad essere un protagonista di gara. Con noi ci sarà un pilota che stimo moltissimo: Sylvain Barrier”, ha commentato Lucio Pedercini.