Superbike Australia, Savadori: "Felice, gran lavoro in inverno"

23 febbraio 2018

Per "Macio" miglior tempo in FP1 sotto la pioggia e 6° crono finale al termine della giornata: "C'è stato un meteo davvero imprevedibile e un tracciato piuttosto insidioso anche dopo che aveva smesso di piovere. Comunque sono contento, penso che abbiamo fatto un buon miglioramento rispetto ai test di lunedì scorso. Vediamo come andrà domani, devo trovare il giro veloce per la Superpole e poi un buon ritmo per la gara".



Sereno anche Chaz, nonostante il nono tempo: "Il risultato finale non dice tutto e anche se la posizione non è esattamente il massimo posso dire di sentirmi più felice rispetto ai test".



Quinto tempo per il tre volte consecutive campione del mondo Rea, che non si scompone e pensa alla gara: "Abbiamo lavorato bene, la posizione finale non importa molto anche se ad essere onesto non mi sono sentito pienamente a mio agio. Nella prima sessione asciutta abbiamo faticato un pochino, poi siamo riusciti a cambiare qualcosina e migliorare in FP3. Non vedo l'ora di correre sabato, vediamo come andrà".