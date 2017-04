Superbike-Assen: rinnovo fino al 2021

19 aprile 2017

La Superbike correrà ad Assen fino al 2021. Alla vigilia del round 4 del campionato la Dorna ha annunciato il rinnovo di cinque anni con il circuito olandese. Il contratto è stato firmato nel nuovo Legends club TT Circuit Assen, durante la conferenza stampa tenutasi per il MOTUL FIM Superbike World Championship. Piloti, media e sponsor erano tutti presenti per assistere a questo importante accordo.



Assen fa parte del calendario del campionato del mondo da 26 anni, ed è il secondo circuito ad avere una presenza così lunga nella storia del campionato. Nel 1992 si è disputata la prima gara del WorldSBK e il circuito ha visto una continua evoluzione del suo layout, con l’ultimo aggiornamento recente che riguarda una nuova tribuna per regalare ai tifosi olandesi la pura esperienza del WorldSBK.



Daniel Carrera, direttore esecutivo del WorldSBK, si è detto entusiasta: "È un piacere annunciare questo nuovo accordo tra il TT Circuit Assen e Dorna WSBK Organization, che vedrà lo storico circuito ospitare il WorldSBK in Olanda per le prossime cinque stagioni. Il WorldSBK sarà presente su questa pista per il 26esimo anno e questo tracciato è importante sia per il campionato sia per la storia dello sport. Questo nuovo contratto riflette il nostro modo di cooperazione stabilito dal Dorna Group che ha rilevato la serie nel 2012, e non vediamo l'ora di assistere alle prossime forti stagioni al TT Circuit Assen. Il nuovo accordo offre un forte percorso per sviluppare la popolarità del WorldSBK e la sostenibilità finanziaria necessaria che consente a entrambe le parti di sviluppare il WorldSBK in Olanda, una prospettiva entusiasmante per il circuito, il campionato e i tifosi".