Superbike, Assen: Rea davanti a tutti nelle libere 1

20 aprile 2018

Si scaldano i motori ad Assen, dove le prime prove libere di giornata del 4° round del Mondiale Superbike si sono concluse con Jonathan Rea davanti a tutti. Il tre volte campione del mondo della Kawasaki ha fatto subito la voce grossa firmando un ottimo 1’35″662, dietro di lui ha resistito soltanto Michael van der Mark (Yamaha) attardato di 269 millesimi. Terzo, il satellite Ducati Xavi Fores, che si è fermato a quasi sette decimi dalla vetta (1'36.359). Molto peggio hanno fatto i ducatisti “ufficiali”: Davies quinto a 816 millesimi, Melandri ottavo a quasi un secondo, poco distante dal debuttante Michael Rinaldi, autore del decimo crono con la terza Panigale del team Aruba.it. Cattive notizie in casa Aprilia: Savadori è scivolato alla curva 8, cosa che ha comportato anche l'interruzione della sessione per alcuni minuti per pulire la pista.