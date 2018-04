Superbike, Assen: libere 3, van der Mark chiude al comando

20 aprile 2018

Michael van der Mark accende l’entusiasmo degli olandesi e infiamma le aspirazioni della Yamaha di contrastare l'egemonia Kawasaki sul circuito di Assen. L’ex iridato Supersport precede le “rinate” Ducati di Marco Melandri e del quasi debuttante Michael Rinaldi. Jonathan Rea, più veloce nelle prime due libere, è quarto. L'Aprilia di Savadori chiude al nono posto.



Dopo le prime due sessioni di prove libere “cannibalizzate” da Jonathan Rea, van der Mark mette la punta della sua Yamaha davanti a tutti (1'35.931) ed esalta il pubblico di casa. Bisogna però sottolineare che Rea ha sfruttato l’ultima sessione del venerdi per provare la distanza di gara (21 giri da compiere) con il solito ritmo eccezionale, scendendo dieci volte sotto l'1’36”, mentre van der Mark, Melandri e Rinaldi lo hanno fatto solo un paio di volte, con gomma soffice, nuova. Da segnalare i sette passaggi sotto 1'36” di Tom Sykes, che ha chiuso sesto: Kawasaki ancora tra le favorite, dunque. Ma la Yamaha può dire la sua.



In miglioramento netto la Ducati, con un Marco Melandri molto incisivo nell’uscita finale per strappare a Rinaldi la soddisfazione di essere il ducatista più veloce del venerdi. Chaz Davies invece è solo ottavo, a sei decimi dalla vetta, Fores è settimo.