Superbike, Assen: libere 2, Rea sempre davanti poi Sykes. Guizzo Melandri

20 aprile 2018

La seconda sessione di prove libere di Assen ribadisce il particolare feeling della Kawasaki col circuito olandese. Jonathan Rea si conferma primo, ma alle sue spalle Tom Sykes è piombato imperiosamente nei quartieri alti della classifica lasciando appena 78 millesimi al caposquadra. Continuano a latitare le Ducati, sebbene Marco Melandri sia riuscito con un guizzo finale a centrare il quarto tempo di mattinata limitando il passivo a 341 millesimi. Molto attardato Chaz Davies: decimo crono a 667 millesimi dal leader del Mondiale. Ma è la Yamaha a candidarsi come principale agonista della Kawasaki in questa fase: Michael van der Mark non migliora la prestazione delle prime libere ma è terzo a 301 millesimi da Rea. Buona sessione per la MV Agusta con Jordi Torres salito in quinta posizione, davanti all’Aprilia di Savadori. Piccoli passi avanti anche per BMW con l’ottavo crono di Loris Baz.