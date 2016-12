Superbike, arriva Hayden: accordo con la Honda

5 ottobre 2015

Ormai ci siamo: Nicky Hayden è a un passo dal firmare con la Honda per passare nel Mondiale Superbike a partire dal 2016. A ore è atteso l'annuncio ufficiale, ma sono stati definiti anche gli ultimi dettagli, tanto che la bozza finale del contratto è già stata spedita in America, in attesa della firma. Un gran colpo per il campionato delle derivate di serie, che si assicura l'esperto pilota americano, vincitore del titolo MotoGP nel 2006 e desideroso di tornare a lottare per la vittoria dopo gli ultimi anni nelle retrovie.

Di fatto "Kentucky Kid" prende il posto di Guintoli, che passa alla Yamaha, affiancando van der Mark nel team Ten Kate. Ad attendere Nicky ci sarà una moto, la CBR, non certo al top per competitività, ma nel 2017 la Honda metterà in pista una versione aggiornata e decisamente più performante per poter lottare, finalmente, per il titolo. Per Hayden si tratta di un ritorno alle origini, visto che nel 2002 vinse il titolo Superbike Usa proprio con la Honda. E adesso la speranza sua e dei giapponesi è di rinverdire quei fasti.