Superbike Argentina, Rea: "Vincerne 10 in fila non è qualcosa di normale"

14/10/2018

Jonathan Rea si gode l'ennesimo trionfo dopo la vittoria Gara 2 in Argentina arrivata nonostante le condizioni fisiche precarie: "Non mi sentivo per niente bene - ha ammesso il campione del mondo - Ho passato gran parte della notte in bagno e ancora adesso non mi sento in forma. Vincerne dieci di fila? Non so cosa dire, non è qualcosa di nromale. Devo ringraziare questo team eccezionale". Terzo posto con un po' di amarezza per Marco Melandri, che nel 2019 sarà sostituito da Alvaro Bautista sulla Ducati e che è ancora in cerca di una sella: "Oggi potevo fare di più, ho fatto un erore dopo 3-4 giri e sono finito lontano dalle prime posizioni, perdendo molto tempo. Quando ho superato Chaz ho visto che potevo arrivare anche vicino a Forés, ma lui ha guidato molto bene. Fa riflettere che sul podio ci siano due piloti che però non hanno una moto per il prossimo anno...".