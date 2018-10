Superbike Argentina, Rea: "Un trionfo oltre le aspettative"

13/10/2018

Jonathan Rea si gode il nono successo di fila dopo il trionfo in Gara 1 in Argentina: "È incredibile, sono contentissimo - ha detto il 4 volte iridato - Le aspettative per questo weekend non erano così alte, ma questa stagione è stata fantastica. La Kawasaki è una grande moto e io ho un grandissimo team. La pista? Veramente spettacolare e divertente". Felice anche Marco Melandri, nonostante abbia dovuto accontentarsi della seconda piazza: "È stata una gara difficile, c'era molto vento e Johnny aveva un passo diverso. Ho fatto il massimo, sono comunque contento. Ho provato a chiudere un po' il gap perché nel finale mi sentivo meglio, ma non c'era molto da fare. Negli ultimi giri ho mollato un po' anche perché ho visto un po' di pioggia".