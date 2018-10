Superbike Argentina, Rea domina anche Gara 2 e sgretola un altro record

14/10/2018 di DANIELE PEZZINI

Solo qualche sussulto dato dalla nona casella di partenza e, forse, dall'eccessiva foga nel volersi portare davanti. Poi, per Rea, è stata la solita passeggiata di salute: le Ducati ufficiali hanno potuto poco contro lo strapotere del nordirlandese, quella del team Barni di Forés ha dovuto arrendersi a 13 giri dalla fine alla sua inesorabile rimonta, nonostante la brillantissima partenza dello spagnolo. Johnny ha ottenuto ciò che voleva: la decima vittoria di fila (settantesima in carriera) che rappresenta il nuovo record storico della categoria. Colin Edwards nel 2002 e Neil Hodgson nel 2003 si erano fermati a nove, l'ennesimo muro crollato sotto i colpi di Johnny.





Nella lotta tra gli "umani", questa volta, l'ha spuntata un eccezionale Forés, che ha portato a casa il quarto podio della sua brillante stagione conquistando aritmeticamente il trofeo indipendenti davanti a Toprak Razgatlioglu (7° al traguardo). Lo spagnolo, per altro, si è tolto la soddisfazione di regolare le due Panigale ufficiali: Melandri l'ha spuntata su Davies andando a strappargli il terzo gradino del podio, il gallese si è accontentato di un 4° posto che gli consente di tenere a bada Van der Mark (ora a - 23) nella sfida per la seconda piazza iridata.



Gara assolutamente anonima per l'olandese (9°) e per il suo compagno in Yamaha Lowes (6°), così come per Sykes con l'altra Kawasaki ufficiale, 5° e mai in lotta con i migliori. In top 10 anche Savadori con l'Aprilia (8°) e Gagne con la Honda (10°). Quattordicesimo e ultimo il giovanissimo debuttante Gabriele Ruiu, che chiude il suo weekend d'esordio in Superbike portando a casa altri due punti dopo quelli di Gara 1.