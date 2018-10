Superbike Argentina, Rea cambia ritmo e domina le Libere 2

12/10/2018

Jonathan Rea cambia ritmo e domina la seconda sessione di libere del round argentino della Superbike, sul nuovo tracciato di El Villicum. Il neo campione del mondo ha girato in 1'41''794 , tenendosi alle spalle la Kawasaki del team Puccetti di Razgatlioglu (+ 0''338) e la Yamaha ufficiale di Lowes (+ 0''365). Quarto crono per l'Aprilia di Savadori (+ 0''660), davanti alla Ducati di Davies (+ 0''694). Solamente 7° Marco Melandri con l'altra Panigale (+ 0''817).

Dopo una sessione di studio, in cui tutti hanno dovuto prendere confidenza con una pista completamente nuova, i piloti hanno cominciato a fare sul serio in questa FP2, stampando tempi nettamente più bassi della mattinata già dai primissimi giri. Il migliore, manco a dirlo, è stato alla fine Johnny Rea, unico sotto il muro dell'1'42 e apparso già carico in vista di un weekend che potrebbe proiettarlo verso nuovi record, dopo il titolo conquistato in Gara 1 a Magny-Cours.



Conferme sono arrivate da Toprak Razgatlioglu e Alex Lowes, rispettivamente 3° e 1° in FP1: il turco e l'inglese sono stati gli unici capaci di limitare i distacchi dal 4 volte iridato, mentre tutti gli altri sono sprofondati a oltre sei decimi. Non particolarmente positiva la prova delle due Ducati, con Melandri che dopo un buon avvio di giornata è scivolato fino al 7° posto alle spalle anche della Honda di Gagne. A chiudere la top 10, quindi momentaneamente in Superpole 2, Laverty con l'altra Aprilia, Forés con la Ducati del team Barni e il padrone di casa Mercado con la Kawasaki del team Orelac. Fuori a sorpresa, invece, Van der Mark con l'altra Yamaha e Sykes con l'altra Kawasaki ufficiale, rispettivamente 11° e 14°.



Piccoli passi in avanti per Gabriele Ruiu, 18enne al debutto assoluto in Sbk e primo classe 2000 della storia in griglia: il pilota romano ha chiuso al 18° posto, come in mattinata, ma con un distacco più contenuto dalla vetta (+ 4''358).