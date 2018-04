Superbike Aragon, Rea vola sul bagnato nelle Libere 1

Il fine settimana spagnolo della Superbike riparte dunque dal duello tra Rea e Melandri, attualmente distanziati di soli 2 punti in classifica iridata. Il campione in carica, che un anno fa ottenne una vittoria e un secondo posto nella prima tappa europea, rifila oltre mezzo secondo al ravennate, un distacco importante, ma inevitabilmente influenzato dalla pioggia caduta sul tracciato. Basti pensare che tra il primo e il decimo tempo di mattinata (ottenuto da Savadori) corrono quasi 3 secondi.



Alle spalle di quelli che, al momento, sono i duellanti mondiali si piazza la CBR di un sempre più convincente Leon Camier, seguito da un'altra Ducati: non quella ufficiale di Chaz Davies, in grossa difficoltà e finito addirittura in 11esima posizione, bensì quella di Michael Rinaldi dell'Aruba.it Racing junior team. Il campione europeo della Superstock, classe 1995, bagna così con un'ottima prestazione il debutto "tra i grandi", al fianco dei quali correrà tutte le gare europee.



Tra i migliori 10, quindi attualmente qualificati per la Superpole 2 in attesa di FP2 e FP3, ci sono anche la Yamaha di Van der Mark, l'altra Kawasaki di Sykes (6° a + 1''792 dal compagno di team), la BMW dell'ex MotoGP Loris Baz, la Ducati del team Barni di Xavi Forés, l'altra R1 di Lowes e l'Aprilia di Savadori. Solo 17° crono per Davide Giugliano, che sostituirà per questo weekend l'infortunato Laverty sull'altra RSV4.