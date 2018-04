Superbike Aragon, Melandri si mette al comando dopo le Libere 2

Marco Melandri si mette al comando della classifica dei tempi combinati dopo il secondo turno di libere ad Aragon, terza tappa del mondiale Superbike 2018. Il ducatista chiude la sessione in 1'50''652, regolando le due Kawasaki di Rea (+ 0''039) e Sykes (+ 0''197). Quarto tempo per l'altra Panigale di Davies , staccato però di quasi mezzo secondo (+ 0''473). Nella top 10 anche il debuttante Rinaldi (9°), con la Ducati del team junior Aruba.it Racing.

Rea chiama, Melandri risponde. Dopo che il nordirlandese aveva dominato la prima sessione con pista bagnata, il ravennate risponde quando il sole torna a illuminare il Motorland di Aragon. Il distacco tra i due, a dir la verità, è davvero minimo, ma per Macio si tratta comunque di una buona iniezione di fiducia, fondamentale dopo il complicatissimo weekend thailandese. In Spagna, con Johnny che comanda la classifica a + 2 sul ravennate, la lotta mondiale sembra destinata ad accendersi definitivamente.



Nelle Libere 2 emerge anche Tom Sykes, solito maestro del giro secco, che centra il 3° crono a meno di due decimi dalla vetta. Resta più defilato invece Chaz Davies con l'altra Ducati ufficiale. Il gallese, vincitore in Gara 2 a Buriram, risale fino alla quarta posizione dopo essere rimasto fuori dai 10 sul bagnato, ma si becca quasi mezzo secondo dal compagno di team.



In top 10 anche le due Yamaha di Van der Mark (5° a + 0''695) e Lowes (8° a + 1''075), mentre si infilano tra di loro la MV Agusta di Torres (6°) e la Ducati del team Barni di Forés (7°). Chiudono la top 10 un brillante Michael Rinaldi, al debutto sulla Panigale del junior team Aruba.it Racing, e Lorenzo Savadori, sempre alle prese con i postumi del brutto incidente di Phillip Island. Al momento fuori dalla Superpole 2 invece Davide Giugliano con l'altra Aprilia, in Spagna come sostituto dell'infortunato Laverty.