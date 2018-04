Superbike Aragon, Melandri è il più veloce nel venerdì di libere

Marco Melandri chiude in testa alla classifica dei tempi il venerdì di libere ad Aragon, terzo round del mondiale Superbike 2018. Nella terza e ultima sessione la pioggia ha costretto i piloti ai box per gran parte del tempo, consentendo a pochissimi di migliorare i crono di giornata: il ravennate resta il più veloce con l' 1''50''602 ottenuto in FP2, davanti alle Kawasaki di Rea (+ 0''039), Sykes (+ 0''197) e all'altra Panigale di Davies (+ 0''473).

A farla da padrone, nel pazzo venerdì di Aragon, sono state a tutti gli effetti le condizioni meteo: prima la pioggia della mattinata, poi il caldo sole che ha illuminato le Libere 2 e, infine, di nuovo la pioggia che ha di fatto cancellato le Libere 3. L'ultima sessione è durata in pratica una manciata di minuti e in pochi hanno avuto la prontezza di tentare subito l'assalto al tempo (con le nuvole che incombevano minacciose) riuscendo a migliorare i propri crono.



I più intraprendenti sono stati Jordi Torres con la MV Agusta (5° tempo finale a + 0''560), Alex Lowes con la Yamaha (6° a + 0''695), Lorenzo Savadori con l'Aprilia (9° a + 1''159) e soprattutto Leon Camier con la Honda (10° a + 1''166). Il britannico ha fatto quanto basta per scalzare la Ducati del debuttante Michael Rinaldi ed entrare nei migliori dieci garantendosi l'accesso diretto alla Superpole 2. Un peccato per il riminese classe 1995, che ha accarezzato per due turni l'idea di un esordio da top 10 nel suo primo venerdì da pilota Superbike con il junior team di Aruba.it Racing. Ad accedere direttamente al secondo turno di qualifica saranno anche Van der Mark con l'altra R1 (7° tempo) e Forés con la Ducati del team Barni (8°).



Nell'assalto alla pole di sabato mattina, in ogni caso, la sfida sembra essere tutta tra le Kawasaki e le Ducati ufficiali, con Melandri che dopo le grosse difficoltà vissute nelle due gare thailandesi sembra arrivato in Spagna con l'intento di tornare a fare la voce grossa in ottica mondiale, lui che attualmente insegue Rea a soli 2 punti di distacco in classifica iridata.