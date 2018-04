Superbike, Aprilia ingaggia Giugliano al posto di Laverty

NEWS: Davide Giugliano will stand in for Eugene Laverty at Milwaukee Aprilia until Donington Park.



