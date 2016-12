Superbike, Althea Racing insieme a BMW Motorrad Motorsport nel Mondiale 2016

21 novembre 2015

"Sono felice di poter collaborare con BMW Motorrad Motorsport", ha detto Genesio Bevilacqua, General Manager. "Ogni membro del Team è pienamente impegnato in questa nuova sfida ed ora siamo pronti per il primo giorno della stagione 2016. La prossima settimana, il Team sarà a Jerez per lo shake down delle nuove moto, i primi piccoli passi di quello che sarà un lungo viaggio. Sono molto impaziente di ripagare la fiducia che BMW Motorrad Motorsport ha risposto nel mio Team, con prestazioni in pista di alto livello durante la stagione 2016. I nostri due piloti, Jordi Torres e Markus Reiterberger, hanno già dimostrato di essere veloci e costanti. Jordi è stato nominato rookie dell’anno nel Campionato WSBK 2015, nonostante abbia già vinto due volte il campionato CEV prima di entrare lo scorso anno nel Campionato WSBK. Anche Reiti ha vinto due titoli nel campionato SBK tedesco IDM, è un pilota giovane e di talento, ed è, infine, il ritorno di un pilota tedesco nel Campionato Mondiale Superbike. Sono fermamente convinto che entrambi saranno, molto presto, veloci e costanti".



Jan Witteveen sarà il Direttore tecnico di Althea BMW Racing Team. Il tecnico olandese sarà responsabile per lo sviluppo della moto. Coordinerà gli ingegneri del Team e curerà i contatti con gli esperti di BMW Motorrad Motorsport per quel che riguarda i temi tecnici. Witteveen ha lavorato nel campo del motorsport da anni e nella sua lunga carriera ha vinto diversi campionati, dal Motomondiale al motocross.



Nel 2016 Althea BMW Racing Team gareggerà nella FIM Superstock 1000 Cup 2016 con la BMW S 1000 RR STK. Raffaele De Rosa, che ha concluso al terzo posto la FIM Superstock 1000 Cup 2015, gareggerà con il Team italiano per la seconda stagione.