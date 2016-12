Superbike, al Lausitzring inizia la volata finale

15 settembre 2016

Dopo due mesi senza gare, il Mondiale Superbike torna in pista al Lausitzring, in Germania. A quattro round della fine della stagione, Jonathan Rea ha iniziato il countdown per il bis iridato, mentre Davide Giugliano, che a fine stagione lascerà la Ducati, ha detto di pensare solo a divertirsi.