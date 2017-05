Superbike, addio a Nicky Hayden

22 maggio 2017

Nicky Hayden non ce l'ha fatta e si è spento alle 17:40 all'ospedale Bufalini di Cesena. Il 35enne pilota statunitense di Superbike è morto in seguito alle lesioni riportate alla testa e nella zona toracica dopo l'incidente in bici di mercoledì pomeriggio mentre si allenava nei dintorni di Riccione. Dopo cinque giorni di disperati tentativi, il collegio dei medici del Bufalini ha annunciato il decesso.

ll pilota 35enne statunitense, campione della MotoGP nel 2006 e quest'anno impegnato in Superbike con la Honda, era stato investito da un'auto mentre si allenava con la bici da corsa attorno alle 14 di mercoledì 17 maggio, sulla strada provinciale Riccione-Tavoleto , non lontano da Misano Adriatico. La sua bici è finita accartocciata nel fosso accanto alla strada, mentre il pilota ha sfondato il parabrezza della Peugeot che l'ha colpito.

LA CARRIERA

Campione del mondo in MotoGP nel 2006 battendo il rivale e amico Valentino Rossi, Hayden ha disputato 218 gare nel motomondiale vincendo tre volte e piazzandosi a podio altre 28. Il suo debutto in MotoGP è avvenuto nel 2003, con la Honda, prima di trasferirsi in Ducati e, nel 2016, passare alla Superbike sempre con la Honda, con cui ha concluso il mondiale al quinto posto. Confermato anche per quest'anno, l'americano era reduce dal 12° posto conquistato nel weekend del 13-14 maggio in gara-2 del GP di Italia.