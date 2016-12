Superbike ad Assen, Giugliano: "Stiamo migliorando in fretta"

15 aprile 2016

"Le previsioni per domani purtroppo restano incerte - continua il pilota della Ducati -. So di poter essere competitivo sul bagnato, ma sinceramente preferirei una pista asciutta, o per lo meno sempre nelle stesse condizioni".



Un po' più in difficoltà il compagno di squadra Davies (10°), che è entrato nella Superpole 2 per un soffio: "Non avendo mai girato sul bagnato quest’anno dobbiamo ancora fare qualche aggiustamento a livello di ciclistica per trovare maggiore aderenza, specialmente al massimo angolo di piega. La scivolata durante le FP1 non ha però a che vedere con questo, perché in quel momento la moto era praticamente dritta. Non me l’aspettavo, ma fortunatamente non ha avuto ripercussioni fisiche".



La pista bagnata non è stata un problema per Lowes che ha chiuso con il miglior tempo: "Ovviamente si spera sempre di guidare sull'asciutto, ma è andata bene. Il set up è migliorato grazie a un paio di cambiamenti che abbiamo apportato alla moto. Sono contento e spero che domani il meteo sia migliore".



Dietro alla Yamaha c'è Sykes, staccato di mezzo secondo: "Già da stamattina abbiamo avuto un buon passo. Abbiamo lavorato sulla meccanica e penso che siamo vicini a quello che vogliamo. Sono abbastanza tranquillo per la gara di domani perché siamo sia costanti che veloci. La pioggia è sicuramente un problema, ma non solo per me".