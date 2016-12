Superbike ad Assen, Davies: "Fortunato, stavo per cadere"

16 aprile 2016

Chi invece sembra non aver avuto troppi problemi è Jonathan Rea: "All'inizio avevo più passo ma non volevo spingere troppo, mi interessava stare primo o secondo. Poi ho colto il mio momento e ho passato Davies, negli ultimi giri sono riuscito anche a controllare. Sono molto contento perché abbiamo avuto problemi al posteriore per tutto il weekend. Questa vittoria è per la mia famiglia, quando sono qua con me mi sento molto più tranquillo".



Sorride anche Hayden per la sua miglior prestazione in Superbike: "E' bello aver ottenuto il primo podio. Avrei voluto lottare di più con i primi ma va bene così. Quando Micheal è andato per terra stavo cadendo anch'io e lì mi sono detto che quel risultato poteva andare bene. Speriamo domani di fare meglio".