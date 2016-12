Superbike, accordo tra Aprilia e team Milwaukee

22 settembre 2016

Da definire, invece, il futuro del team Iodaracing di Sacchi, che potrebbe continuare con Aprilia e magari de Angelis, oppure riallacciare un rapporto con Bmw. "Il team di Shaun Muir, dopo aver ben figurato nel campionato britannico, vuole arrivare al vertice di una categoria mondiale. Il nostro rapporto prevede, oltre alla fornitura di moto e materiali, l'affiancamento di personale Aprilia Racing per la gestione e lo sviluppo delle RSV4, all’interno di una relazione di tipo Factory Support. La nascita del Milwaukee Aprilia Racing Team segna anche il ritorno in WSBK di Eugene Laverty, pilota che conosciamo bene e del quale stimiamo le doti professionali e umane. Sarà affiancato da Lorenzo Savadori, un giovane che fa parte del nostro progetto sportivo da due stagioni, nelle quali ha prima conquistato il titolo Superstock 1000 facendosi notare poi in WSBK con una annata di debutto estremamente positiva", ha spiegato il responsabile di Apirlia Racing, Romano Albesiano. "Per SMR la collaborazione con Aprilia Racing per il 2017 e 2018 significa una opportunità reale di lottare per la vittoria. Aprilia ha una storia forte e vincente in World Superbike e noi siamo determinati a continuare su questa strada. Le presenze di Eugene e Lorenzo creano un team da sogno. Senza dubbio Eugene torna in WSBK per una unica ragione, vincere. Lorenzo invece è il debuttante più veloce e un sicuro protagonista. Voglio ringraziare Milwaukee, Gulf e tutti i partner che sostengono il nostro progetto", le parole di Shaun Muir.



Contenti anche i due piloti. "Sono emozionato per il mio ritorno in Superbike con Aprilia e la RSV4 - ha ammesso Laverty - , una moto sulla quale ho conquistato dieci vittorie ed il secondo posto in campionato. Spero di poter ripartire da quei risultati, grazie al supporto di Aprilia e un team fantastico come quello di Shaun Muir. I tasselli sono tutti al posto giusto per essere competitivi da subito". "Sono molto contento di continuare la mia avventura nella World Superbike con Aprilia - il commento di Savadori - . Questa è una ulteriore opportunità per ottenere grandi risultati, con un anno in più di esperienza da parte mia sulla RSV4. Al debutto in una categoria impegnativa sono riuscito a esprimere già un buon livello di prestazioni, imparando molto sia della gestione in gara che del lavoro al box, ma non mi voglio fermare. Partiremo sicuramente motivati, con un progetto ambizioso e tanta voglia di fare bene".