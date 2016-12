Superbike a Sepang, Giugliano: "Ora continuiamo così"

15 maggio 2016

"Era molto importante per me tornare sul podio, soprattutto dopo lacune gare al di sotto delle nostre potenzialità. Abbiamo fatto passi avanti durante tutto il weekend ed anche sull'asciutto sono convinto che saremmo stati più competitivi, quindi dobbiamo continuare su questa strada".



Chaz Davies ha dovuto cedere al ritorno di Rea, perdendo qualche punto in classifica: "E' stata una gara dolceamara, perché a 7 giri dal termine pensavo di poter vincere, ma subito dopo mi sono trovato in difficoltà. Le condizioni del tracciato erano omogenee, cosa che ha facilitato la gestione delle gomme, ma abbiamo accusato qualche problema di trazione in uscita di curva. Ho dovuto forzare con l'anteriore per compensare, accusando un calo improvviso. Nelle gare bagnate può succedere di tutto e alla fine il distacco in classifica è rimasto quasi invariato".



Nicky Hayden torna al successo dopo dieci anni di attesa: "Sono molto felice, non è stato facile. Ho spinto tanto all'inizio per andare davanti ed avere una buona visibilità. E' passato tanto tempo dall'ultima vittoria, ho tenuto duro e ora sono molto contento". Sorride anche Jonathan Rea che consolida il suo primo posto in classifica: "Ringrazio tutto il mio team che è stato velocissimo nel darmi una grande moto per il bagnato. La terza posizione è giusta oggi ed è un buon risultato per la classifica generale".