Superbike, a Monza l'ultimo saluto a Pirovano

14 giugno 2016

In tanti, oltre tremila persone, si sono presentati al funerali di Fabrizio Pirovano, l'ex pilota della Superbike scomparso domenica. E' stata la sua pista di casa, quella di Monza che lo incoronato re, a regalargli l'ultimo saluto. Molti motociclisti sono arrivati per rendergli onore e accompagnarlo durante un giro del tracciato brianzolo percorso dal feretro a bordo di un sidecar. Tra i presenti, anche Biaggi, Corser e Chili, tutti arrivati per stare vicini alla moglie e alle due figlie di "Piro".