Superbike, a Misano è il giorno di Melandri

Una settantina di giri, molto entusiasmo e altrettanto lavoro. Il giorno 1 di Melandri in Ducati (Sbk) scivola via in una Misano tutta per lui e per loro, visti Giugliano e Davies come compagni di test. È un Melandri che si dice molto contento del motore e del range di utilizzo, anche se sa perfettamente che non è dai primi km della vita che si giudica una moto da corsa, seppur conti la prima impressione.

Si lavora sulla perfetta posizione in sella, in particolare nei trasferimenti di carico e le modifiche, come succede in questi casi, sono piuttosto radicali, tra ciclistica, elettronica, assetto, insomma un po' tutto. I tempi ufficiosi parlano di un 36. Lui è positivo, meticoloso e contento come i bimbi alla vigilia, con lui per questa tre giorni lavora il test team ma come si sa, il prossimo anno erediterà la squadra di Davide, quindi Aligi Deganello e Paolo Biasio. Il limite sono io per ora perché devo rifarci l'occhio, si intravede dai labiali di Melandri: 5, 6, 7 giri al massimo di run poi dentro a parlare fitto fitto con i suoi.



La Panigale è una moto test, identica a quelle impegnate nel Mondiale. Domani si continua. Per quanto riguarda gli ufficiali, Giugliano ha lavorato su affinamenti di elettronica e ciclistica, niente di particolarmente nuovo. Per Chaz solo una decina di giri perché poi si è messa in mezzo una contrattura alle scapole che l'ha fermato: a poco sono serviti i massaggi e una immediata terapia: non voleva forzare, appuntamento per il giorno due. I tempi dei due si aggirano sul 35 basso, per la libidine di chi vuole immediatamente fare confronti con il nuovo arrivato. Continuano, strappo permettendo, tutti e tre domani mentre la pista dovrebbe, da programmi attuali, essere a disposizione del solo Melandri nell'ultimo giorno dì mercoledì.