Superbike a Misano, Biaggi: "Sono soddisfatto, ma potevo fare meglio"

20 giugno 2015

Incredibile rientro in Superbike per Max Biaggi, che a Misano chiude la qualifica col quinto tempo: "Avrei potuto fare meglio, ma va bene così - dice il 44enne -. E' un buon risultato, non posso lamentarmi. Rientrare ed essere lì a 5 millesimi dal leader del campionato (Rea, ndr) dà soddisfazione. Il mio giro migliore? Avrei potuto fare un pelino di più ma non mi sono fidato subito, quando bisognava, e forse quel decimo l'ho lasciato in giro".