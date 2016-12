Superbike, a Magny-Cours il penultimo round stagionale

1 ottobre 2015

Il Mondiale Superbike sbarca a Magny-Cours per il penultimo round stagionale. Con il titolo già assegnato a Jonathan Rea, si lotta per il secondo posto, con il duello tra Chaz Davies e Tom Sykes. Il ducatista precede il connazionale della Kawasaki di 22 punti. Intanto, cresce l'attesa per il ritorno in pista di Max Biaggi, che in Qatar disputerà da wild card con l'Aprilia la terza gara del suo 2015.