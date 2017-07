Superbike, a Laguna Seca giro di pista del pubblico in memoria di Hayden

9 luglio 2017

La prima giornata di gare del Mondiale Superbike a Laguna Seca si è conclusa con un momento molto toccante. La folla presente, infatti, ha lasciato le tribune per percorrere a piedi un giro di pista per ricordare lo sfortunato Nicky Hayden. Una volta arrivati al "Cavatappi", poi, è stato esposto uno striscione con la scritta "69 World Champion". In occasione del round americano alla famiglia di "Kentucky Kid", rappresentata dalla mamma Rose, dal fratello Tommy e dalla sorella Jenny, insieme alla fidanzata Jackie, è stato consegnato un riconoscimento in memoria di Nicky.