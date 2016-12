Superbike a Jerez, Davies: "Sembra di correre sul ghiaccio"

14 ottobre 2016

Davanti a tutti c'è Tom Sykes, deciso a rendere la vita difficile al compagno Rea: "Sono abbastanza contento e tranquillo perché abbiamo trovato un nuovo metodo di lavoro per raggiungere il limite senza oltrepassarlo. Questa non è la mia pista preferita, ma grazie all'ottimo team a mia disposizione abbiamo trovato un buon setting". Davide Giugliano ha invece dovuto faticare per ritrovare le sensazioni giuste al rientro dall'infortunio: "Io sto abbastanza bene, le cure che ho fatto stanno funzionando, ma è normale che non guido ancora in scioltezza. Oggi è stato difficile trovare il set up, ma non mi sorprendo. Sono contento di essere entrato in Superpole e di non essere troppo distante dai primi". Rimane fuori dalla top ten Lorenzo Savadori in sella all'Aprilia: "Ho girato molto con gomme usate in ottica gara, ma non siamo a posto a livello di set up, dobbiamo essere più costanti. Ci aspetta una bella nottata di lavoro, su questa pista c'è davvero poco grip".