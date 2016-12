Superbike a Jerez, Davies: "Ora la moto è mia"

15 ottobre 2016

Un Chaz Davies così forte non si era mai visto, il gallese se la ride perché ora ha tra le mani la "sua" Borgo Panigale: "Come ho detto ieri, adesso la moto è mia. Ogni giro ho sentito tutto sotto controllo, non ci sono state sorprese. Sono molto contento perché in passato Jerez è stata una pista difficile per me, ma gli ultimi due anni siamo andati forte. Voglio ringraziare la mia squadra perché sono i migliori al mondo".

"Questa vittoria la dedico a loro - prosegue il gallese - perché credono tanto in me. Purtroppo ho perso tanti punti in mezzo alla stagione e ora è impossibile rimontare". Contempla ancora la categoria della possibilità Tom Sykes che chiude davanti al rivale Rea: "Sono abbastanza soddisfatto della seconda posizione, non avevo senz'altro il passo di Davies. C'è qualche imperfezione su cui dobbiamo lavorare in vista di gara-2. Il titolo? Peccato essere così distanti da Rea".



Un Rea che arriva davanti alle telecamere con un gusto dolceamaro in bocca: "Sono contento del risultato, ma non del set up della moto. Avevamo poca trazione e quando le gomme sono calate abbiamo sofferto tanto. Dobbiamo capire dove stia il problema, perché la seconda parte di gara è sempre stata il nostro punto forte". Prestazione da dimenticare invece per Savadori, solo dodicesimo alla bandiera a scacchi: "Gara molto difficile, ho fatto fatica ad arrivare fino alla fine. Sono posizioni che non ci competono, abbiamo grossi problemi e la moto è molto difficile da guidare".