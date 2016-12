Superbike a Jerez, Davies: "In gara mi trasformo"

16 ottobre 2016

Chaz Davies allunga la sua striscia vincente e ora inzia davvero a preoccupare i suoi avversari in vista dell'anno prossimo. Un pilota tanto gentile fuori dalla pista, quanto cattivo in sella alla Ducati: "Quando abbasso la visiera mi trasformo, le gare sono la mia vita e le mie passioni. E' il mio modo di godermi la vita. La gara non è stata spettacolare ma a me va bene così. Sono partito forte e ho preso il largo".

Sorride anche Jonathan Rea, consapevole che il Mondiale è ormai nelle sue mani: "Andiamo in Qatar con 48 punti di vantaggio, direi che ce la possiamo fare. La gara non è stata facile, ma va bene perché ho fatto due podi e qui non ci ero mai riuscito. Peccato solo vedere Davies così distante". Sykes deve dire invece addio alle sue speranze mondiali: "Io e Rea siamo finiti nell'ordine sbagliato. Per il Qatar cercheremo di trovare un assetto migliore, ma per il Mondiale sarà difficile. Chaz e la Ducati hanno fatto un lavoro pazzesco, il loro distacco è quasi imbarazzante". Nicky Hayden sta chiudendo la stagione in crescendo: "Sì sono contento, ma oggi è più forte la delusione di non aver centrato il podio".