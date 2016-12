Superbike: a Imola Fabrizio rimpiazza Terol

Terol, debuttante in Superbike, si è procurato la frattura al radio del braccio destro e tornerà presumibilmente a Donington a fine maggio. Al suo posto dunque Fabrizio, 34 anni, che ha conquistato 35 podi e 4 vittorie nella sua esperienza con le moto derivate da quelle di serie. "Sono molto felice di questa 'chiamata' da parte del Team Althea. Anche se sarà per una sola gara sono enormemente orgoglioso di poter lavorare in un Team nel quale ho sempre aspirato di far parte. So che ho la fiducia del Team Owner Genesio Bevilacqua, con il quale mi lega anche un buonissimo rapporto personale e anche con i ragazzi del Team con i quali ho collaborato già nel lontano 2005. Sarà per me un'esperienza molto emozionante e piena di aspettative consapevole che posso finalmente dimostrare tutto il mio valore di pilota integro e competitivo. Comunque vada sarà un successo", ha dichiarato Fabrizio.