Superbike: a Donington c'è la sorpresa Camier

22 maggio 2015

A sorpresa è Leon Camier il più veloce nelle primo prove libere di Superbike a Donington. L'inglese della MV Agusta negli ultimi minuti del turno ha beffato Tom Sykes (Kawasaki) con il tempo di 1:29.314. Terza posizione per Giugliano (Ducati) che ha preceduto Davies (Ducati) e Rea (Kawasaki). Grande equilibrio con i primi quattro piloti distaccati di soli 63 millesimi. Buona sesta posizione per Badovini in sella alla Bmw.

Tempo soleggiato e temperatura gradevole sul circuito nei pressi della Foresta di Sherwood. Davanti tutti i piloti di casa: cinque inglesi nei primi sette posti della classifica. Con solo gli italiani Giugliano e Badovini capaci di inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. A sorpresa guida Leon Camier con la MV Agusta 1000 F4 che poche volte è stata in alto in questa stagione. Tom Sykes paga un ritardo di soli 35 millesimi ed è apparso motivato per rispondere al compagno e leader indiscusso del Mondiale Rea. Il turno è stato sospeso nei primi minuti a causa del problema tecnico occorso a Niccolò Canepa (Kawasaki).