Superbike: a Brno Lowes vince gara-2

10/06/2018

Van der Mark e Lowes sulle Yamaha conservano le prime due posizioni in partenza, ma lo start migliore è senza dubbio quello di Marco Melandri, che vuole dare seguito all’ottimo secondo posto di ieri e che molto presto arriva in vista della testa della corsa. In difficoltà invece sin da subito il leader del Mondiale e vincitore di gara 1 Jonathan Rea, che rimane bloccato alle spalle di Sykes in settima piazza e anzi alla terza tornata, dopo un leggero contatto con il compagno di squadra, finisce nella sabbia con la sua Kawasaki, abbandonando la corsa. Ancora più clamoroso quanto accade però poco dopo a Melandri, che al quinto giro, appena trovato il primato, va lungo ed è costretto a ripartire addirittura dall’ultima posizione. I colpi di scena, nella parte iniziale di gara, non sono finiti: il tracciato si rivela infido e traditore anche per Tom Sykes, a sua volta penalizzato da una scivolata e costretto a ripartire a sua volta praticamente dal fondo, siglando una vera e propria Caporetto per la Kawasaki.



Lowes e van der Mark, a quel punto, riescono ad andar via e fare gara a sé, potendo gestire tra i 4 e i 5 secondi di vantaggio su Chaz Davies che, in terza posizione, riesce ad approfittare soltanto in maniera parziale dello stop di Rea, rosicchiando sì 16 punti ma rimanendo a comunque -55 dal capoclassifica (270 a 205). Ottima prova per gli italiani Savadori e Rinaldi, che chiudono in quinta e sesta posizione, insidiando nel finale anche la quarta posizione di Laverty. Negli ultimi giri Lowes riesce a staccare il compagno di squadra vincendo comodamente e centrando il primo trionfo in carriera. Ottimo secondo posto per van der Mark, che sale al terzo posto nel Mondiale a quota 192. Soltanto quindicesimo posto per un Marco Melandri, che porta a casa il giro record e aveva il ritmo gara più veloce di tutti: ci saranno molti rimpianti per questa gara per il ducatista.