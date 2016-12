Superbike 2016: l'appuntamento di Monza è in calendario

19 novembre 2015

La Superbike torna a Monza. La tappa brianzola, infatti, dopo un anno di assenza, è stata inserita nel calendario provvisorio con un asterisco. L'Autodromo ora deve superare l'omologazione prima di ospistare la decima tappa del Mondiale 2016 prevista per il 23-24 luglio. Quattordici gli appuntamenti previsti con la new entry Lausitzring in Germania. Niente Portogallo con la cancellazione del weekend di Portimao.