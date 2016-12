Superbike: Rea, rinnovo biennale con la Kawasaki

12 maggio 2016

Jonathan Rea correrà con la Kawasaki anche nel 2017 e nel 2018. A Sepang è arrivata la firma del campione del mondo sul contratto che era in scadenza al termine della stagione. Felice il britannico: "Sono contento di continuare la partnership con il Kawasaki Racing Team e di continuare il lavoro con tutti gli ingegneri e i tifosi. È chiaro che i nostri obiettivi e il modo di lavorare sono in sintonia, quindi è giusto prolungare il rapporto per le prossime due stagioni".