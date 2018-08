Superbike: Rea comanda il venerdì di Donington

26 maggio 2017

Il venerdì Superbike di Donington è targato Kawasaki . Il campione del mondo Jonathan Rea ha dominato i due turni di prove libere in terra inglese con il tempo di 1'27.740. Dominio della verdona con Sykes secondo a un decimo e la wildcard Leon Haslam a quattro decimi. Le Ducati sono costrette a inseguire con Melandri e Davies nell'ordine, praticamente appaiati. Alle spalle le due Yamaha di Lowes e Van der Mark.

Giornata molto positiva per Jonathan Rea nonostante la caduta all'inizio delle FP1. Il miglior tempo è arrivato nella seconda sessione e ha fatto meglio del compagno Sykes di soli +0.122. Sorprendente la wild card Leon Haslam (Kawasaki Puccetti Racing) su una della sue piste preferite.



Dopo le tre Kawasaki, ecco le Ducati di Melandri (l'unico non britannico nella top 6) e di Davies.



Lorenzo Savadori con la sua Aprilia si è piazzato ottavo, mentre Leon Camier e Leandro Mercado hanno completato la top ten e si sono qualificati direttamente per la Superpole 2.