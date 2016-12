Superbike: Melandri in sella alla MV Agusta

23 novembre 2015

Finalmente! Marco Melandri in sella alla MV Agusta. Dopo un ripensamento il pilota di Ravenna è stato convinto da Cuzari e sta disputando i test a Jerez con la nuova moto che poi potrebbe portarlo da protagonista nel Mondiale 2016. Il profilo twitter dalla Superbike ha pubblicato la prima foto di Macio in tuta nera, poi è arrivata anche la prima foto in pista in sella alla F4.