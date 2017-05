Superbike: in Gara 2 Rea toglie lo scettro a Sykes

28 maggio 2017

La caduta di sabato in Gara 1 è stato un duro colpo, ma Jonathan Rea si è rifatto con gli interessi. Il campione del mondo è partito indiavolato dalla nona casella e a termine del primo giro era già davanti a tutti: "Il più bel primo giro della mia carriera", ha detto l'inglese. Da li in poi è stata gara in solitaria con il numero 1 che ah dovuto solo controllare il tentativo di rimonta di Tom Sykes: centesima vittoria per la Kawasaki nel campionato delle derivate di serie.



Il compagno di team, invece, si è dovuto accontentare della seconda posizione dopo le nove vittorie consecutive sul circuito di casa. Il numero 66 ha sbagliato la partenza e ha perso troppo tempo nella prima parte di gara. Poi grandi giri per avvicinarsi alla testa, ma la sua rimonta è partita troppo tardi.



Chaz Davies ha limitato i danni chiudendo sul podio. Il gallese della Ducati ha dovuto ricostruire la sua domenica dalla quindicesima posizione perché coinvolto nella caduta di Haslam. Una gara strepitosa, segno che il passo per vincere c'era tutto: Van der Mark sorpassato all'ultimo giro per prendersi il terzo gradino e punti importanti in ottica campionato. Sfortunato, invece, Marco Melandri costretto al ritiro per il salto di catena.



Bene le Yamaha in quarta e quinta posizione con Van der Mark e Lowes. Fuori Savadori e De Angelis, nessun Aprilia al traguardo.