Superbike: Hayden si prepara all'esordio

17 febbraio 2016

Poco più di una settimana all'inizio del Mondiale Superbike, grande esclusiva Mediaset. I piloti si stanno preparando per affrontare il primo round di Phillip Island. In grandissima forma Nicky Hayden che in Australia farà il suo debutto nel campionato delle derivate di serie. Per l'ex campione del MotoGP allenamento con la motocross, ora l'attende la Honda e la pista. I rivali già tremano.