Superbike: Giugliano torna in pista con la Ducati

La lunga attesa, la seconda lunga attesa, 130 giorni dal volo di Laguna Seca, è finita per Davide Giugliano, che nei test di Jerez de la Frontera che chiudono il 2015 della Superbike, è finalmente risalito in sella alla sua Ducati Panigale numero 34. Se la moto è la stessa, con gli aggiornamenti del caso, è profondamente cambiata la squadra.



Ad assistere Davide nel box, due figure di spicco: Aligi Deganello, che con Max Biaggi e Sylvain Guintoli ha vinto due titoli con l’Aprilia in Superbike, senza contare il sodalizio con Marco Simoncelli, e Paolo Biasio, nuovo acquisto del reparto corse Ducati anch’egli proveniente dall’Aprilia. Tanto lavoro, con la precedenza data al recupero dei meccanismi, alla ricerca della resistenza fisica che ovviamente non può essere quella dei tempi migliori. Tempi, appunto, ma quelli fissati dal cronometro, alla fine quelli che interessano.



Non male, per Davide, un secondo di distacco dai migliori in pista, Nicky Hayden, già in ottima confidenza con la Honda, e Chaz Davies, l’altro ducatista, che ha praticamente fotocopiato il tempo dell’ex campione della MotoGP. Bene così, allora, per ricominciare, altri due giorni per togliersi tutta la ruggine, per mettere definitivamente nell’angolo più buio dell’armadio un anno da dimenticare.