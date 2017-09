Superbike: Giugliano tagliato dalla Honda

Allora, Davide Giuliano è stato un breve flirt estivo, grazie è stato bello, arrivederci. A salire sulla Honda Fireblade a Portimao (poi anche a Jerez e, perché no, Losail) ci sarà Takumi Takahashi, 27 anni, pilota ufficiale del più grande costruttore al mondo nel campionato giapponese. Esperienza europea zero, Portimao pista sconosciuta, come pure le gomme Pirelli perché a casa si usano le Bridgestone. Due le chiavi di lettura. La prima è che alla Honda della Superbike importa nulla, che la Fireblade stradale si vende ugualmente bene (è in effetti un’ottima moto) pur senza essere competitiva nel mondiale Superbike.



Che Takahashi si meritava una gita premio per le sue prestazioni in patria. La seconda è che ci sia una strategia di intervento progressivo, facendo provare in gara al buon collaudatore nippo una moto molto diversa in quanto a elettronica rispetto a quella normalmente usata, il tutto per fare verifiche e finalmente darsi da fare per riportare il marchio là dove dovrebbe stare. In ogni caso il rischio è alto, anzi è probabilmente un salto nel buio. Grande specialista di Portimao, con una voglia matta di rimettersi in gioco, Davide Giugliano avrebbe potuto dare un bel contributo, senza contare quell’effetto mediatico che tanto importa allo sponsor. Red Bull, il più grande patrocinatore sportivo al mondo, pretende molto in cambio, e la pazienza non può durare all’infinito. Benvenuto Takahashi, allora, in bocca al lupo, mentre a Davide, per il momento, non resta che starsene a casa a fare il papà.